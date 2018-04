disabili

Niente soldi per i disabili, oggi sit-in delle associazioni a Palazzo dei Normanni ***VIDEO***

Le persone con disabilità sono di nuovo sul piede di guerra. Oggi in piazza, davanti a Palazzo dei Normanni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2018 - 18:49:33 Letto 609 volte

Le persone con disabilità sono di nuovo sul piede di guerra e oggi 27 aprile scenderanno in piazza, davanti a Palazzo dei Normanni, al grido: “cari deputati, tagliatevi gli stipendi e i vitalizi, se non avete i soldi per i disabili”.

“Si va a tentoni in questa finanziaria. Non c’è nessuna certezza, qualche contentino e tanti dubbi”, denunciano. Sulla base del decreto Crocetta, fino ad aprile verranno stanziati i fondi per 13mila disabili gravissimi, mentre non si sa ancora nulla sui disabili gravi. Da maggio in poi sarà un decreto del presidente della Regione, Nello Musumeci a dover rimodulare i criteri di assegnazione dei fondi. “Quello che ci aspetta è una bella batosta dopo aprile. Perché i numeri non ci sono per garantire a tutti, gravi e gravissimi, gli adeguati sostegni”, dicono quelli del comitato #SiamoHandicappatiNoCretini.

"Usciamo come sempre con tanta speranza e amarezza, ma stanchi di parole, parole, parole, promesse e ancora promesse", denunciano i disabili dopo la riunione tenutasi oggi.

Stanchi di non aver ricevuto nessuna risposta concreta dalla giunta dopo mesi di attesa, i disabili non ci stanno più. “Fateci vedere cosa avete in mente. Ci state prendendo di nuovo in giro. Quello che dovete fare adesso è solo trovare i soldi. Come? Vi diamo qualche idea”. Ecco quali sarebbero, secondo loro, le voci da tagliare: “Tagliatevi lo stipendio: 3.000 euro lordi al mese equivalgono a due persone con assegno di cura. Per 70 deputati, sono 140 persone che avranno il loro diritto garantito. A voi non cambia molto, a noi stravolge la vita; togliete i vitalizi, così cari al presidente dell’Ars. Se il risparmio è davvero di 20 milioni l’anno, sono altre 1.100 persone che avranno accesso ai loro diritti. Per notizia all'onorevole Miccichè: noi viviamo con i nostri genitori da anni (chi ce li ha) e non è poi così male; se, una volta tolti i privilegi, dal nostro esercito di circa 28.796 dipendenti, più 24.880 tra forestali e lavoratori socialmente utili prendessimo 5 caffè al mese moltissime famiglie potrebbero avere un minimo di ore di assistenza scolastica”.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!