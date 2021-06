zona bianca

Niente zona bianca per la Sicilia: chi può cambiare colore dal 14 giugno

La mappa dei colori dell'Italia sta per cambiare ancora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2021 - 09:13:30 Letto 485 volte

Sempre più regioni in zona bianca. Da lunedì 14 giugno - dopo Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto - anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento dovrebbero diventare bianche, senza coprifuoco e senza limiti per la presenza ai tavoli all'aperto dei ristoranti.

La mappa dei colori dell’Italia sta dunque per cambiare ancora e, dopo il monitoraggio Iss di oggi, saranno sempre di più i territori che entreranno nella fascia con regole e misure anti-covid più leggere. Ci sono anche altre regioni che sperano di lasciare la zona gialla, come la Toscana. Niente zona bianca per la Sicilia, se ne riparlerà fra il 21 e il 28 giugno.

