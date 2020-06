vandali a scuola

''No ai ladri di futuro'', flashmob contro gli atti vandalici nelle scuole di Palermo

Un flash mob di solidarietÓ dopo gli atti vandalici ed i furti delle ultime settimane in alcune scuole di Palermo.

Un flash mob di solidarietà dopo gli atti vandalici ed i furti delle ultime settimane in alcune scuole di Palermo: è quello che hanno inscenato oggi i componenti della giunta comunale del capoluogo siciliano con a capo il sindaco Orlando che questa mattina si e’ recato in una delle scuole danneggiate nelle settimane scorse, ovvero la Federico II. “No ai ladri di futuro” recita così un cartello che il sindaco palermitano espone davanti la scuola.

Ieri i danneggiamenti alla scuola Giovanni Falcone dello Zen.

Serve un cambio di cultura - dice una professoressa - che manifesta davanti l’istituto palermitano. “Non possiamo accettare la vittoria della prevaricazione, della violenza e dell’ignoranza sulla speranza di futuro dei nostri giovani - ha invece detto l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - violare la funzione dell’istituzione scolastica significa colpire la speranza di futuro delle nuove generazioni”.

