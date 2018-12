No ai taser

No ai taser alla Polizia Municipale, mozione approvata in Consiglio Comunale

Per dire No alla dotazione e all'utilizzo in via sperimentale del Taser alla Polizia Municipale della città di Palermo, stamattina in Consiglio comunale è stata proposta e approvata una mozione al Sindaco.

Per dire No alla dotazione e all’utilizzo in via sperimentale del Taser alla Polizia Municipale della città di Palermo, stamattina in Consiglio comunale è stata proposta e approvata una mozione al Sindaco. Primi firmatari, Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune e Fabrizio Ferrandelli, capogruppo dei Coraggiosi.

"Il Taser è uno strumento di tortura, lo attesta l'Onu - dice Giusto Catania -. L'elettricità utilizzata fa contrarre i muscoli e provoca dolorosi spasmi. Inoltre il Taser lancia piccoli aghi legati da fili elettrici al dispositivo che, a contatto con il soggetto, emettono una scarica ad alta tensione. I rischi per la salute della persona sono elevati. Palermo non ha l'obbligo di dotarsi di un simile apparecchio e da sempre è stata in prima linea per la tutela dei diritti: con l’uso del Taser si metterebbe in atto una violazione dei diritti fondamentali della persona. Chiediamo al Sindaco dunque di impegnarsi affinche i taser non siano dati in dotazione al Corpo di Polizia Municipale"

