No alle scampagnate, a Palermo ci saranno i droni

No alle scampagnate per Pasqua e Pasquetta.

No alle scampagnate per Pasqua e Pasquetta. In queste giornate di festa i droni voleranno sulla città a caccia di “assembramenti”. Durante la prima seduta di Consiglio comunale online il sindaco Leoluca Orlando ha annunciato che l’Enac ha autorizzato la polizia municipale a utilizzare i droni che sabato, domenica e lunedì saranno utilizzati per assicurarsi che le persone rispettino i divieti di uscire e restino a casa.

Si temono le scampagnate e per questo sorveglieranno soprattutto gli spazi verdi che comunque saranno chiusi al pubblico: non solo i giardini, già vietati da settimane. Sabato, domenica e lunedì, il Comune chiuderà gli accessi anche al parco della Favorita.

I droni trasmetteranno in tempo reale le immagini alla sala operativa della polizia municipale: se dovessero segnalare la presenza di gruppi, la polizia municipale allerterebbe le forze dell’ordine per un intervento congiunto

