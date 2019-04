detenzione domiciliare

No del Tribunale di sorveglianza di Roma a detenzione domiciliare per l'ex boss Brusca

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali dell'ex capomafia Giovanni Brusca, da anni collaboratore di giustizia.

Pubblicata il: 10/04/2019

Condannato per decine di omicidi e stragi, tra cui quelle di Capaci e Via D’Amelio, e per aver fatto rapire e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito, Brusca venne arrestato a maggio del 1996.

“Giovanni Brusca, pur avendo fatto una revisione critica delle sue azioni criminali, non ha compiuto quel percorso diretto alla manifestazione di un vero e proprio pentimento civile che è necessario per poter godere della detenzione domiciliare”. Lo scrivono i giudici del tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento con cui respingono l’istanza di arresti domiciliari presentata dal capomafia stragista, da anni collaboratore di giustizia.

“Nonostante Brusca abbia compiuto sforzo per chieder scusa alle vittime – scrivono – non ha ancora percorso il cammino dell’emenda verso di loro mostrando ancora di non serbare nessun interesse a risarcirle anche simbolicamente”. L’ex boss sottolineano i magistrati si è giustificato sostenendo di non voler mortificare le vittime chiedendo loro scusa. Una giustificazione che adduce un pudore “non credibile per chi si è macchiato di efferati delitti tra cui l’uccisione di bambini e che ha mietuto vittime in modo indiscriminato”.

Nelle sette pagine di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di domiciliari, i giudici romani ripercorrono la “storia carceraria” di Brusca e danno atto dei permessi premio di cui gode dal 2003. Ricordano inoltre che, già nel 2017, l’ex boss aveva chiesto la detenzione a casa e che anche allora l’istanza fu respinta.

I magistrati ammettono il percorso compiuto in carcere dall’ex padrino di San Giuseppe Jato, che ha mostrato la volontà del suo cambiamento, è in contatto con un’associazione antimafia e ha fatto volontariato, nei colloqui con la psicologa “si sofferma sui propri misfatti senza riluttanza e rigetta letture, giustificazioniste”, definisce Cosa nostra “lurida e schifosa” e che ha dato un contributo determinante in numerosi processi”.

Tuttavia visto l’eccezionale spessore criminale, “il numero rilevantissimo di omicidi commessi”, per avere gli arresti domiciliari non basta un mero ravvedimento ma serve “un mutamento profondo e sensibile della personalità del soggetto tale da indurre un diverso modo di sentire e agire in armonia con i principi accolti dal consorzio civile. Non basta un rapporto collaborativo, che è piuttosto il presupposto della qualifica della collaborazione con la giustizia, né è sufficiente un adattamento alle regole del carcere, ma sono richiesti comportamenti positivi e sintomatici che tendano a recuperare i valori morali dell’uomo”.

Cose che in Brusca non sono state ravvisate. I giudici concludono ricordando che a proposito dei contatti dell’ex boss con le vittime della mafia “risulta solo l’incontro con Rita Borsellino, avvenuto su iniziativa di quest’ultima e che non vi sia stata una richiesta di perdono né a lei né ai suoi familiari”.

