No mask, i Negazionisti del Covid-19 manifestano a Roma

Sono circa 1.500 le persone che hanno partecipato alla manifestazione no mask, organizzata dai negazionisti del coronavirus, a Roma.

"Noi siamo il popolo" il gigantesco striscione affisso dai manifestanti del "popolo delle mamme", no mask e no vax che si sono radunati oggi a Roma, altezza Bocca della Verità. Ed ancora "No al racket dei vaccini", "Fuori la mafia dallo Stato", "andrà come dicono loro", "No verità, no libertà" gli altri messaggi lanciati. Sono circa 1.500 le persone che hanno partecipato alla manifestazione no mask, organizzata dai negazionisti del coronavirus, a Roma. La maggior parte senza mascherina, anche se non mancano le persone che la indossano

