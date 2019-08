scarcerato

''Non è il boss di Ballaro'': scarcerato

Per i giudici non è il capo della famiglia mafiosa di Ballarò.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/08/2019 - 14:32:56 Letto 390 volte

È stato scarcerato dal Tribunale del Riesame Massimo Mulè che dallo scorso dicembre era detenuto nel penitenziario di Bologna. Per i giudici, come scrivono alcuni organi d'informazione, non è il capo della famiglia mafiosa di Ballarò, mandamento di Porta Nuova.

Il Riesame ha preso atto della decisione della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso degli avvocati Giovanni Castronovo e Marco Clementi. I nomi dei fratelli Mulè, Salvatore (U papparieddu) e Massimo (U topo) erano finiti nell'elenco dell'inchiesta "Cupola 2.0" e cioè quella che ha bloccato sul nascere la rifondazione della commissione provinciale di Cosa nostra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!