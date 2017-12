genitori

Non ha mai riconosciuto il figlio: condannato a un risarcimento per 20mila euro

13/12/2017

Per anni ha sperato che il padre naturale tornasse sui suoi passi, che decidesse di fare il padre. Ma così non è stato. Giovanni Sanchirico, l’uomo che avrebbe dovuto crescerlo, non lo ha neanche mai riconosciuto. È la storia di Vincenzo Trani, 45enne di Tursi, piccolo paese in provincia di Matera. Nel 2012, però, l’uomo ha deciso di prendersi una rivincita morale e di denunciare il padre. La sezione civile del Tribunale di Matera gli ha dato ragione e ha condannato Sanchirico a un risarcimento del danno esistenziale per 20mila euro.

Quando aveva 18 anni, Sanchirico ha avuto una relazione con una donna di Tursi. I due hanno concepito un figlio: Vincenzo. Non avendo una posizione stabile, però, Giovanni ha deciso di emigrare a Genova. Qui si è fatto un’altra famiglia. L'uomo ha fatto poi ritorno a Tursi, ma non ha comunque mai riconosciuto il figlio.

Dopo 40 anni di rifiuti, nel 2012, Trani - anche spinto dalla sua recente paternità - ha cercato di ottenere il riconoscimento dal genitore naturale. “Quando, da bambino e poi da ragazzino, lo incrociavo, mi aspettavo da lui una carezza, un abbraccio, un bacio. Un segno d’affetto e d’amore - ha raccontato il 45enne a La Repubblica - E invece da lui non arrivava niente. Faceva finta di non vedermi, di non conoscermi. E io soffrivo. Quella sofferenza ce l’ho dentro di me. E me la porterò tutta la vita. Ho deciso di denunciarlo per fargli capire quanto dolore mi ha procurato quel suo atteggiamento di rifiuto”.

Secondo Luciano Vinci, avvocato di Trani, si tratta di una sentenza storica. Il figlio rifiutato, infatti, non ha dovuto dimostrare il danno subito, perché è dimostrato dal fatto in sé. Vale a dire dall'"assenza paterna" e dal "mancato riconoscimento". Inoltre, è la prima volta che un procedimento del genere viene intentato da un figlio adulto e non da una madre, come accade solitamente.

