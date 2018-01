razzismo

''Non mi faccio visitare da un negro'': paziente va via dall'ospedale

''Non mi faccio visitare da un negro''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2018 - 14:36:03 Letto 404 volte

"Non mi faccio visitare da un negro". È l'incredibile affermazione di una paziente che si era presentata nell'ambulatorio della guardia medica di Cantù, nel Comasco, trovandosi di fronte al dottor Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia. "Ti ringrazio. Ho un quarto d'ora per bere un caffe'", ha postato ironicamente su Facebook il medico".

"Sono medico da due anni e capita di rendermi conto che i pazienti sono sorpresi e magari un po' incerti davanti a un medico nero, ma una reazione tanto violenta", ha poi commentato il dottore ad alcuni quotidiani locali. Nganso, prima di arrivare a Cantù ha lavorato al centro di accoglienza di Bresso e pure in quello di Lampedusa: "Non mi era mai capitata prima una cosa così".

"In diversi casi mi sono trovato davanti persone che non sono riuscite a nascondere la sorpresa e magari anche il loro disappunto. Una volta un bimba mi ha fatto notare con stupore che ero gentile mentre i suoi genitori le dicevano di non parlare con gli uomini neri. In altri casi, con una scusa qualcuno ha lasciato l'ambulatorio. Non me la prendo. Questa volta però - ha ammesso - la reazione della paziente mi ha spiazzato".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!