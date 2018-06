lettere

''Non permettere che ci distruggano l'Italia''. Le lettere dei bambini siciliani a Mattarella

Giornate difficili per il Presidente della Repubblica, che tra decisioni travagliate e commenti negativi ha anche ricevuto gli appelli del ''Renato Guttuso'' di Carini

Che tempi, per Sergio Mattarella. La politica ad accusarlo di abuso d'autorità, il popolo a compiere vilipendio sui social, l'opinione pubblica divisa tra la sua difesa e la sua stigmatizzazione: prima della formazione del governo di ieri, il Presidente della Repubblica ha sicuramente vissuto più che qualche momento concitato. Ma a ridargli il sorriso ci hanno pensato i bambini delle scuole siciliane, che non hanno voluto perdere occasione per dimostrare di avere a cuore non solo la persona del conterraneo Presidente, ma anche, e soprattutto, il destino dell'amata Italia.

Gli alunni dell'Istituto comprensivo "Renato Guttuso" di Carini fanno un preciso appello a Mattarella, valido in qualsiasi contesto e per ogni evenienza passata e futura: "Non permettere, Presidente, che ci distruggano l’Italia". Lo scrivono nella loro emozionante lettera "Italia", parte di un percorso educativo sulla legalità e l'inclusione sociale curato dal professor Antonio Fundarò, del plesso "Vanni Pucci":

"Ti scrivo Italia per dirti quanto ti amo. Ti amo perché sei unità, perché sei solidale, perché sei accogliente, perché sei bellissima. Ti amo per la tua bandiera tricolore, per l'inno di Mameli, per i tanti soldati che sono morti per te. Ti amo per i tuoi mari e per le tue montagne, per le tue isole. Ti amo, infine, per i tanti che lavorano per te come il presidente della Repubblica professor Sergio Mattarella a cui va la nostra stima e ammirazione. Prova anche tu ad amare la tua Italia e a volerle bene, anziché stare inutilmente su Facebook per scrivere idiozie contro tutti e contro le istituzioni. Mentre noi bambini amiamo davvero l'Italia, tu che sei adulto e hai ben altre responsabilità, ci distruggi il sogno più bello. Non permettere, Presidente, che ci distruggano l’Italia".

Ci piace pensare che Sergio Mattarella, uomo per la famiglia e per la diffusione di sani princìpi, sia riuscito a ricevere la lettera. E che magari l'abbia letta in uno dei momenti di maggior sconforto e difficoltà, per poi ritrovare la forza necessaria a condurre questo paese. Perché il nuovo governo non deve essere della politica, ma di tutti. Anche dei bambini siciliani.

