''Non potete venire ogni giorno a fare la spesa'', lo sfogo di un commerciante di via Brunelleschi a Palermo

''Manteniamo per favore le distanze'', dice un dipendente di un supermercato di Cruillas rivolto fuori ai clienti.

Pubblicata il: 02/04/2020

"Manteniamo per favore le distanze", dice un dipendente di un supermercato di Cruillas rivolto fuori ai clienti. Il video viene ripreso e messo in rete.

"Siete pregati di venire almeno una volta ogni settimana o al limite una volta ogni tre giorni - dice -. Non è possibile che venite ogni giorno o due volte al giorno. Ho scontrini di gente che fa la spesa di 6 euro. Questa la chiamate spesa? Non è possibile, non siamo burattini di nessuno".





