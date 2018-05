caporalato

Non si ferma lo sfruttamento del lavoro in Sicilia: maxi blitz della polizia

L'operazione ha coinvolto 28 paesi europei e ha visto gli agenti impegnati anche nelle province di Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Arresti, denunce e sanzioni salatissime

Una lunga lista di 28 paesi europei coinvolti, centinaia di persone controllate in ambiti aziendali, varie denunce ma anche qualche arresto: l'operazione della polizia di Stato sul caporalato ha coinvolto anche la Sicilia e ha i connotati di una vera impresa, portata a compimento dalle squadre mobili di Agrigento, Ragusa, Siracusa e altre dodici città italiane.

L'operazione, organizzata dall'Ufficio Europeo di Polizia - Europol, ha riguardato aziende impegnate in svariati settori, dalla grande distribuzione pubblicitaria, ai magazzini stoccaggio merci (gestiti da imprenditori cinesi), alle confezioni tessile-abbigliamento, fino al settore agricolo. L'obiettivo era quello di individuare casi di sfruttamento della manodopera straniera, e nel corso dell'operazione è stata accertata l'inosservanza delle norme contributivo-previdenziali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche l'attività illecita di intermediazione tra la domanda e l'offerta, compiuta appunto dai cosidetti "caporali".

Il bilancio complessivo vede controlli effettuati su 615 persone e 82 aziende, di cui 30 irregolari a vario titolo, 32 denunce (di cui 11 a extracomunitari) e tre arresti. Salatissime anche le sanzioni, che superano i 450 mila euro.

In provincia di Agrigento ben 32 braccianti tra italiani, rumeni e pakistani, venivano sfruttati da un italiano e due rumeni che si occupavano anche di intermediare illegalmente le "assuzioni"; tra loro, anche due minori. I tre sfruttatori sono stati arrestati. In provincia di Ragusa sono state controllate 6 aziende e 96 persone, di cui 6 deferite per favoreggiamento e sfruttamento di manodopera irregolare. In provincia di Siracusa controlli su 60 persone e 3 aziende, e l'attività di una di esse è stata sospesa. Infine, provvedimenti anche nella provincia di Trapani, dove due persone sono state indagate in stato di libertà per aver impiegato irregolarmente e sfruttato 5 lavoratori.

Un rapporto Uila (organizzazione Uil dei lavoratori agroalimentari) uscito nel mese di maggio aveva lasciato pochi dubbi a chi vigila sui casi di caporalato in Sicilia: ad esempio, a Trapani per il 25.56% degli occupati sono risultate dichiarate meno di 10 giornate lavorative, quando la mole di lavoro non può che essere di molto superiore. “Il lavoro nero allarma ma devono preoccupare pure quelle sacche che gli esperti definiscono 'grigioscure' - aveva commentato Nino Marino, segretario generale di Uila Sicilia - determinate dai comportamenti illeciti degli imprenditori disposti a dichiarare solo una piccola quota di giornate effettive. Sono comportamenti da scippatori di futuro, perché i lavoratori vengono rapinati dei loro diritti previdenziali".

