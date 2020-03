meteo

Non solo virus, in Sicilia torna il maltempo

La prima domenica di primavera con pioggia in gran parte della nostra isola.

22/03/2020

Non solo l’emergenza coronavirus, la Sicilia da oggi dovrà fare i conti anche con il maltempo. La prima domenica di primavera quindi con pioggia in gran parte della nostra isola. L’afflusso di correnti umide in risalita dal Nord-Africa che ci ha consegnato un sabato all’insegna del maltempo, stazionerà sulla Sicilia anche oggi, causando cieli grigi e temporali circoscritti. Ma il tempo non migliorerà neanche nei prossimi giorni, un vero colpo di coda dell’inverno.

Un nuovo ciclone si sta spingendo infatti dalla Russia verso il Mediterraneo centrale determinando un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse disponendo l’allerta gialla.

Temperature minime in rialzo e massime in flessione ovunque, ma senza picchi invernali. Nelle ore centrali, tra i 16°C e i 17°C le massime a Trapani, Palermo e ad Agrigento, che risulteranno le province più calde, 14°C-15°C a Messina, Catania, e Siracusa, 14°C a Caltanissetta, 13°C a Ragusa, 10°C ad Enna.

