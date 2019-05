Nonna bloccata in balcone, bimbo di 2 anni solo in casa: panico in centro a Palermo

bloccata nel balcone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2019 - 12:53:45 Letto 500 volte

Momenti di panico in un appartamento del centro di Palermo. Un bimbo di due anni è rimasto solo in casa per diversi minuti perchè la nonna è rimasta bloccata in balcone.

È accaduto in via Giuseppe Velasquez, alle spalle del Teatro Massimo. Dopo la telefonata della madre in preda al panico, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a entrare in casa evitando conseguenze per il piccolo.

L’infisso del balcone, infatti, si era chiuso e l'anziana era rimasta bloccata mentre il bimbo si trovava all'interno dell'appartamento. Inutili i tentativi della nonna di aprire l'imposta, ma è riuscita a lanciare l'allarme. La madre del piccolo, giunta sul posto, dopo essersi accorta di quel che era accaduto ha avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti con l'autoscala.

