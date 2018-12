emergenza rifiuti

Norata su emergenza rifiuti: ''Chiederemo ad operai Rap altri sacrifici'' *INTERVISTA*

''Stiamo pensando a interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza rifiuti in cui la città si trova'', dice Giuseppe Norata, amministratore unico di Rap.

"Stiamo pensando a interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza rifiuti in cui la città si trova", dice Giuseppe Norata, amministratore unico di Rap, intervistato nel video.

Ieri, Norata in Sala delle Lapidi ha accusato il Comune, durante un'interrogazione, addebitando l'origine del problema alla mancanza dei pagamenti degli stipendi degli operatori Rap per via di mancanza di risorse, che la società attende proprio dall'amministrazione.

55 milioni il debito che il Comune ha nei confronti di Rap.

"Solo dopo che avremo dato certezza del pagamento degli stipendi - dice chiaro Norata - potremo chiedere agli operatori ulteriori sacrifici".

