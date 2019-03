incendio

Notte di fuoco a Palermo, incendiati cassonetti dei rifiuti e distrutto dal rogo anche un autocarro

Numerosi roghi di cassonetti tra Borgo Nuovo, Cep e Cruillas, e stamane, intorno alle 6, un autocarro ha preso fuoco proprio vicino alla caserma della Guardia di finanza.

03/03/2019

Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo hanno lavorato per spegnere, la notte scorsa, numerosi roghi di cassonetti tra Borgo Nuovo, Cep e Cruillas. E stamane, intorno alle 6, un autocarro ha preso fuoco proprio vicino alla caserma del comando provinciale della Guardia di finanza, in via Bonomo.

Nella notte un gruppo di ragazzini ha appiccato il fuoco a cassonetti pieni di cumuli d’immondizia tra via Cammarano, via Cartagine e via Brunelleschi. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute più e più volte spostandosi da una strada all’altra.

I funzionari della centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco hanno allertato le forze dell’ordine affinché vigilassero le strade del Borgo Nuovo, del Cep e di Cruillas alla ricerca del gruppo di piromani.

Mentre intorno alle 6 un autocarro è stato avvolto dalle fiamme in via Francesco Bonomo, vicino alla caserma della Guardia di finanza. Il militare che si trovava a piantonare l’edificio ha udito un’esplosione e, non potendosi allontanare dal posto di guardia, ha telefonato al 115.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme. Il rogo è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Indagini sono in corso.

