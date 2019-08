incendi

Notte di fuoco nel palermitano, incendi a Monreale e sopra Bonagia *VIDEO*

Ci sono state case in fiamme, residenti che hanno abbandonato di corsa le abitazioni.

E’ stata una notte di fuoco nel palermitano. Ci sono state case in fiamme, residenti che hanno abbandonato di corsa le abitazioni. Sfollati. Uno scenario terribile tra Monreale e San Martino delle Scale.

Un incendio di vastissime dimensioni ha avvolto monte Caputo, sopra la città di Monreale.

In serata sono stati ordinati gli sgomberi nella frazione di San Martino. Nessun ferito è stato segnalato nonostante siano arrivate anche le ambulanze del 118.

Situazione critica anche su monte Grifone. Le fiamme hanno divorato ettari di bosco su monte Caputo e circondato le abitazioni. Si sono registrate scene di terrore con gente che si è riversata in strada. In nottata, nella zona del "Castellaccio", tutte le case sono state evacuate. Impossibile, al momento, fare una stima precisa dei danni. Intere famiglie in fuga dalle proprie abitazioni hanno trascorso la notte fuori casa. Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha aperto alcune scuole per ospitare gli sfollati. Incalcolabili i danni. Canadair ed elecittori dalle prime luci dell'alba sganciano acqua e schiuma ritardante sulla zona.

A coordinare i soccorsi di vigili del fuoco, forestale, protezione civile, polizia e carabinieri é la prefettura di Palermo.

