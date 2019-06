incendi

Notte di fuoco nel palermitano, incendi anche in città

Diversi incendi sono scoppiati tra viale Regione siciliana, Monreale, Partinico e Montelepre.

Notte di fuoco nel palermitano. Diversi incendi sono scoppiati tra viale Regione siciliana, Monreale, Partinico e Montelepre.

Un vasto fronte di fuoco è divampato dopo le 20 in una zona periferica di Partinico in contrada Pollastra. Quattro squadre dei vigili del fuco per almeno 5 ore hanno spento un grande incendio di sterpaglie. Non è stato necessario sgomberare abitazione di residenti, ma in molti, allarmati dal grande incendio, hanno chiamato il 115.

Nella zona di Monte Caputo a Monreale un altro incendio è divampato nella notte. Anche in questo caso diverse squadre dei vigili del fuoco hanno domato le fiamme lavorando fino alle 5 del mattino per spegnere tutti i focolai in zona.

Un incendio sterpaglie è divampato nella notte anche in viale Regione siciliana all'altezza del civico 51. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero e il rogo fosse circoscritto.

Fiamme anche a Montelepre. Incendio di sterpaglie ha coinvolto la zona di fronte l'hotel Bellevue. Anche in questo caso, i pompieri hanno domato le fiamme di una zona di campagna per evitare che l'incendio si potesse propagare anche nella zona abitata.

