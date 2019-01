incidenti stradali

Notte di incidenti a Palermo, ecco il bilancio

Tanti incidenti questa notte a Palermo. Il bilancio è di otto persone ferite non gravemente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2019 - 09:30:23 Letto 376 volte

Tanti incidenti questa notte a Palermo. Il bilancio è di otto persone ferite non gravemente. Intorno alle 22,30 in via Oreto all'altezza del civico 221 il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltata. Le due persone a bordo sono rimaste entrambe ferite. Sul posto due ambulanze li hanno trasportati negli ospedale Civico e Policlinico.

Un altro incidente alle 2,33 in piazza Sant'Antonino dove un'auto si è scontrata con una volante della polizia. Il bilancio è di tre feriti che sono stati trasportati a bordo di tre ambulanze all'ospedale Civico.

Poco dopo le tre di questa notte in piazza Matteo Maria Boiardo altre due auto si sono scontrate e anche in questo caso si sono registrati tre feriti. Due persone sono state trasportare all'ospedale Civico e una all'ospedale Villa Sofia, tutti e tre in codice giallo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!