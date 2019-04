Notte di paura a Palermo, verande e tettoie volate sulle auto per il forte vento

forte vento a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/04/2019 - 10:41:44 Letto 660 volte

Il forte vento di scirocco che da ieri imperversa su Palermo è aumentato di intensità la notte scorsa impegnando i vigili del fuoco in una settantina di interventi eseguiti e decine di richieste in lita di attesa.

In via dell’Orsa Minore i pompieri sono al lavoro in un palazzo per mettere in sicurezza una veranda che rischiava di essere spazzata via.

Numerose tettoie sono state divelte e sono finite sulle auto. Molte le vetture danneggiate colpite da coperture e calcinacci, in particolare corso dei Mille, in via Di Stefano, in via Paratore. Tantissimi anche gli alberi sradicati a Palermo e in provincia.

Una notte da incubo con settanta interventi eseguiti nella notte e un centinaio ancora in coda. Il centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di suonare per tutta la notte.

Tantissimi gli alberi su strada non solo a Palermo, ma anche in provincia. Il vento non ha mai smesso di perdere intensità.

La conta dei danni è ancora troppo presto per farla, Anche oggi infatti lo scirocco per tutta la giornata soffierà sul capoluogo e in provincia.

