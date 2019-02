maltempo palermo

Notte di pioggia e disagi a Palermo

Primi disagi in città per la pioggia caduta questa notte a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2019 - 09:08:34 Letto 381 volte

Primi disagi in città per la pioggia caduta questa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto per l'acqua troppo alta. Nessun ferito ma tanta paura.

Le previsioni meteo per oggi sono state diffuse dalla protezione civile che ha assegnato una allerta arancione sulla Sicilia orientale e una allerta gialla su Palermo dove è previsto un temporale.

Ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco erano intervenuti tra Casteldaccia e Misilmeri per soccorrere residenti e automobilisti.

