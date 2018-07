maltempo

Notte di vento e disagi a Palermo

Numerosi rami sono caduti dagli alberi, volato via anche un gazebo. In via del Bersagliere e in via Emilia, degli alberi si sono abbattuti sulle auto

Quella appena trascorsa a Palermo è stata una notte di forti raffiche di vento e disagi ai cittadini. Nelle scorse ore i vigili del fuoco hanno rimosso rami abbattuti in via Brigata Verona, in via D’Amelio, in via Pindemonte, in via Brigata Aosta in citta a Palermo e allo svincolo per Giacalone sullo scorrimento veloce Palermo Sciacca.

Per il forte vento anche un gazebo è volato via in via Villagrazia e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

Segnalazioni anche al comando della polizia municipale per danni causati dal forte vento. In via del Bersagliere all’altezza del civico 69 un albero si è abbattuto su un’auto in sosta e sulla strada per salire a Monte Pellegrino tanti rami sono precipitati sulla sede stradale, rendendo difficoltoso il transito.

Intorno alle 3 della notte, il vento ha completamente tranciato un albero nel parcheggio di un condominio in via Emilia: caduto su due auto posteggiate, il tronco non ha causato danni a esseri umani.

