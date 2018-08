arresto per furti

Notte movimentata in via Lincoln, tra furti in auto e un arresto. Si cercano ancora due complici

Un gruppo di tre ladri aveva già ''ripulito'' alcune auto, ma la polizia è stata allertata e li ha scovati. Dopo la tentata fuga, un 21enne palermitano è finito in manette: era già sorvegliato speciale

Notte di furti sventati per la la polizia di Stato, che ieri ha sorpreso un gruppo di ladri in azione ed è riuscita ad arrestarne uno, il 21enne palermitano Francesco Paolo Avvenimenti.

Intorno alle 3, gli agenti si sono recati in via Gaetano Filangeri a seguito della segnalazione di furto d'auto in sosta. I poliziotti hanno immediatamente intravisto tre giovani intenti ad armeggiare sui veicoli parcheggiati; alla vista degli agenti, i tre sono scappati verso via Lincoln. Ne è nato un inseguimento, e a un tratto i tre si sono separati nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Per uno di loro, Avvenimenti, non è andata bene: i poliziotti sono riusciti a fermarlo, mentre i due complici sono riusciti a fuggire e sono ancora ricercati.

Il ladro è stato condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, da cui è emerso come fosse già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di assentarsi dal domicilio nelle ore serali e notturne. Nel frattempo una seconda pattuglia si è recata sul luogo del reato per verificare lo stato delle auto prese di mira dai malviventi, accertando come una Fiat Panda, una Fiat Uno e una Renault Clio fossero state forzate, messe a soqquadro e "ripulite" da alcuni effetti personali dei proprietari.

