Green pass e quarta dose di vaccino

Novità sul Green pass e per la quarta dose di vaccino

Sulla quarta dose in atto non ci sono evidenze scientifiche sulla necessità di fare a tutti una nuova somministrazione dopo la terza (booster), ma solo agli immunodepressi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2022 - 15:16:11 Letto 1612 volte

Il virus sta rallentando e diventa sempre più evidente in molte regioni. I dati in arrivo sono favorenti per sperare in una nuova fase. La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) calcola che in una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%, mentre la gran parte degli ospedalizzati, il 72%, continua ad essere rappresentata da soggetti che non hanno un'adeguata copertura vaccinale.

Il 31 marzo dovrebbe essere la data della svolta, forse la fine dello stato di emergenza. E probabilmente anche della fine del Cts, il Comitato tecnico scientifico che ha appoggiato il governo in tutti questi mesi. Non dovrebbe arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron secondo l'immunologo Sergio Abrignani e il professor Pregliasco parla di "una prospettiva assolutamente positiva per questa primavera-estate, tuttavia la circolazione del virus tornerà a essere più significativa nella stagione invernale prossima".

Si prospetta l’ipotesi di passare solo tampone per alcune attività per le quali ora vige l’obbligo del green pass rafforzato, come ad esempio gli alberghi, ciò consentirebbe a italiani e stranieri privi di green pass di programmare le vacanze anche nelle festività Pasquali, e non solo in vista dell'estate. Inoltre bar e ristoranti, siti culturali e spettacoli, piscine e attività sportive all’aperto potrebbero tornare agibili anche ai non vaccinati a partire da aprile, magari con solo il tampone. Cinema, teatri, palestre, dovranno ancora aspettare, resteranno aperti solo a chi ha il Super green pass. Ma di fatto non vi è ancora nessuna ufficialità. Insomma pare che il certificato verde abbia tempi brevi sia per il calo dell’allerta contagi sia per il tanto dibattuto tema sull’utilità reale del green pass che si dipana tra estremisti, che vorrebbero eliminarlo da subito, e più prudenti attendisti, che preferirebbero rinviare ancora di qualche mese.

Nel mese di aprile per shopping, banche e uffici postali, è molto probabile che non servirà più alcun certificato verde. E probabilmente anche per tutti i centri di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.). Quasi sicuramente il green pass, super o base, resterà invece fino all'estate nei trasporti a lunga percorrenza.

Attualmente in Italia esistono il green pass base e il green pass rafforzato.

Per green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Per green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere a numerose attività e servizi. Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.

Quarta dose: chi la dovrà fare?

Sulla quarta dose in atto non ci sono evidenze scientifiche sulla necessità di fare a tutti una nuova somministrazione dopo la terza (booster), ma solo agli immunodepressi, cioè a chi ha subito trapianti o soffre di determinate patologie che abbassano le difese immunitarie o ancora chi, come ad esempio i malati oncologici, prende farmaci che riducono l’azione del sistema immunitario.

La quarta dose servirà per tutti prima o poi?

Si valuterà dopo l’estate. Ad oggi, non è tra l'altro nemmeno certo che i vaccini attuali serviranno ancora per la popolazione generale in futuro o se serviranno prodotti per coprire diverse varianti, che possano anche stimolare un meccanismo di risposta cellulo- mediata, non solo quello degli anticorpi. Inoltre si dovrà anche accertare se serviranno solo per anziani e fragili, per cui è sempre raccomandato quello dell’influenza.

Il ministero alla Salute ha chiesto ad Aifa di esprimersi sulla spinosa questione. Verranno osservati i dati a disposizione, anche quelli basati sulle esperienze di altri Paesi come Israele.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!