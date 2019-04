incendio

Nube nera su Brancaccio, paura e danni

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina, intorno alle 9,30 a Brancaccio, in via Giafar, in un terreno, nella strada adiacente ai distributori del gas.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2019 - 12:10:14 Letto 396 volte

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina, intorno alle 9,30 a Brancaccio, in via Giafar, in un terreno, nella strada adiacente ai distributori del gas.

Ad andare a fuoco un canneto presente in una vasta porzione di terreno, all'interno del quale c'erano baracche e mezzi.

Le fiamme sono divampate da un'area dove sarebbe dovuto sorgere un parco giochi.

Quattro le squadre dei vigili del fuoco che sono giunte immediatamente sul posto e altre due sono state inviate poco dopo nel tentativo di circoscrivere l'incendio e spegnere le fiamme.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!