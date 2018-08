Nubifragio a Palermo, disagi e allagamenti ***VIDEO***

Maltempo

Era stata preannunciata allerta gialla e così alla fine è stato. Violenti piogge si sono abbattute su Palermo e provincia la scorsa notte causando allagamenti e disagi.

Le zone più colpite sono state quelle di via Falsomiele e via Villagrazia.

Numerosissime le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco da parte di cittadini che si sono ritrovati intrappolati in auto, soprattutto nelle vicinanze dei cavalcavia. In via Altofonte e in via Falsomiele le strade si sono trasformate in fiumi a causa delle violente precipitazioni.

Diversi tombini fognari sono saltati creando allagamenti sia nelle abitazioni al pian terreno che in garage e magazzini. In via Villagrazia, all’altezza del civico 437, un albero si è abbattuto sulla sede stradale bloccando in parte la circolazione. In provincia di Palermo, soprattutto a Cefalù, nella parte della cittadina più vicino al mare, diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto perché le strade si sono allagate. Anche a Catania continua la parentesi autunnale. Tempo cupo e piogge stanno caratterizzando anche la giornata di oggi, temperature comprese tra i 21 ed i 24 gradi e possibilità di precipitazioni fino a questa notte. Sull'Etna è perfino tornata la neve. Da domani però migliorerà il tempo. Il cielo dovrebbe definitivamente schiarirsi e la colonnina di mercurio ritornerà a valori compresi tra i 20 ed i 30 gradi.





