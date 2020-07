Nubifragio

Nubifragio: Giallo dispersi a Palermo, La Protezione Civile: ''Non ci sono vittime''

La stessa Protezione Civile si sbilancia. I lavori proseguono ma siamo ottimisti sull'assenza di vittime.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/07/2020 - 12:46:31 Letto 429 volte

La stessa protezione civile si sbilancia. Le macchine, riferisce il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, sono state tutte rimosse tranne una. Un'ispezione esterna avrebbe però escluso la presenza di cadaveri a bordo.

"I vigili del fuoco - dice Cocina che ha partecipato a una riunione in Prefettura per il coordinamento dei soccorsi - hanno compiuto un grande lavoro per il ripristino della normalità. C'è ancora, nel punto più basso, meno di un metro d'acqua. Il tratto è stato accuratamente ispezionato e non ci sono tracce di persone o di cadaveri che eventualmente galleggerebbero. I lavori proseguono ma siamo ottimisti sull'assenza di vittime".

