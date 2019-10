sequestro

Numero di telaio di auto rubate, sequestrata concessionaria a Villabate

La Polizia di Stato sequestra un esercizio commerciale adibito a rivendita di autovetture, privo di autorizzazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2019 - 13:18:05 Letto 432 volte

Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Compartimento Polizia Stradale di Palermo hanno effettuato, nei giorni scorsi, specifici controlli nel territorio di Villabate, allo scopo di contrastare eventuali illeciti amministrativi annidati nelle attività commerciali relative ai veicoli (rivendite, meccatronica, autodemolitori, agenzie disbrigo pratiche). In tale contesto, hanno accertato che il titolare di una rivendita di autovetture, con un’area espositiva di circa 150 mq, al cui interno erano parcheggiate per la vendita 9 autovetture, era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività; pertanto, hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’esercizio commerciale contestando al titolare l’esercizio abusivo di agenzia di affari e l’omessa comunicazione al Comune di Villabate dell’apertura di attività di rivendita di veicoli usati in conto proprio ed in conto di terzi. Contestualmente, gli agenti hanno esteso i controlli alle vetture esposte alla vendita e parcheggiate all’interno della suddetta area. Nel corso delle attività hanno accertato che il numero di telaio di una delle auto esposte in vendita presentava caratteri difformi rispetto a quelli normalmente utilizzati dalla casa costruttrice, pertanto era verosimilmente contraffatto. Attraverso controlli più approfonditi sul motore e dalla consultazione della banca dati Fca, gli agenti hanno accertato che il propulsore montato sul veicolo apparteneva ad un veicolo identico per modello, ma con altra targa e numero di telaio, questi ultimi riconducibili invece ad un veicolo rubato a Palermo nel novembre 2018.

Gli agenti hanno, pertanto, proceduto al sequestro del veicolo, oggetto del reato, ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio del proprietario del mezzo esposto in conto vendita presso l’esercizio commerciale in questione.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!