Nuova aggressione a una troupe di Striscia la Notizia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 14:46:52 Letto 654 volte

Nuova aggressione, dopo quella del 15 novembre, a una troupe della trasmissione “Striscia la Notizia”, spintonata da un gruppetto di spacciatori nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona.

Lo stesso inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, come l'altra volta stava filmando movimenti sospetti nel Parco adiacente alla centrale Piazza 8 Agosto quando è stato inseguito da alcuni giovani. Uno di loro sarebbe già stato identificato. Anche quattro del precedente gruppo, che l'altra volta compì anche una rapina, strappando a un operatore la telecamera, furono individuati e arrestati dai carabinieri nei giorni successivi. In questo caso non ci sarebbe stata rapina, ma pare che una telecamera sia stata danneggiata, e la troupe avrebbe subito soprattutto spintoni, più che percosse.

