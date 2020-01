autista aggredito

Nuova aggressione ai danni di un autista Amat a Palermo

Nuova aggressione ad un autista dell'Amat.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2020 - 14:24:50 Letto 356 volte

Nuova aggressione ad un autista dell'Amat. Secondo quanto riferito dalla vittima, un uomo ubriaco voleva salire su un mezzo dell'Amat di notte con la bici e appena l'autista dell'Amat gli ha fatto presente che il regolamento lo vietava, lo ha aggredito e gli ha fratturato un dito.

Il ferimento è avvenuto sulla linea Notturna 7 in piazza Cupani a Palermo. L'autista è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi dalla polizia. Gli agenti sarebbero sulle tracce dell'aggressore, un palermitano già noto alle forze dell'ordine.

"I poliziotti lo stanno cercando - dice l'autista - E' stato terribile. Ero in servizio di notte quando mi ha colpito con violenza. Per fortuna sono riuscito a difendermi. Ma non è possibile subire tutto questo mentre si è sul posto di lavoro".

L'autista è stato portato al Policlinico per essere curato. E' stato sottoposto alla Tac il cui esito è risultato negativo."Ho chiamato l'autista per esprimere la solidarietà di tutta l'azienda - ha detto il presidente dell'Amat Michele Cimino - Fatti come questi sono intollerabili".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!