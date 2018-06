aggressioni negli ospedali

Nuova aggressione al pronto soccorso di Villa Sofia, figlio di un paziente prova a strozzare il medico

Ancora un'altra aggressione al pronto soccorso di un ospedale di Palermo.

Ancora un’altra aggressione al pronto soccorso di un ospedale di Palermo. È successo la scorsa notte all’ospedale Villa Sofia, dove il figlio di un paziente in codice giallo è entrato nella sala shock room e ha aggredito il medico di turno afferrandolo per il collo perché era stanco di attendere il turno. Dopo l’aggressione, il giovane è scappato via insieme al padre.

È intervenuta la polizia ed è stata sporta denuncia per aggressione e interruzione di pubblico servizio: il medico, pur non avendo riportato particolari conseguenze fisiche, era in stato di shock e si è dovuto fermare ed è stato sostituito. Attraverso i dati del padre che era stato registrato con il codice giallo la polizia sta cercando di rintracciare l’aggressore.

“Ultimamente – fanno sapere dall’ospedale – grazie ad una riorganizzazione interna al pronto soccorso i tempi di attesa si sono ridotti a meno di 4 ore per i gialli, a meno di 5 per i codici verdi e un’attesa complessiva media di cinque ore in area di emergenza”.

