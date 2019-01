aggredito autista Amat

Nuova aggressione contro un autista Amat

Aggredito personale dell'Amat a Palermo. Questa volta è successo a bordo della linea 109 in via Ernesto Basile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2019 - 13:30:49 Letto 584 volte

Nuova aggressione al personale dell'Amat a Palermo. Questa volta è successo a bordo della linea 109 in via Ernesto Basile. Due controllori hanno chiesto ad un passeggero se avesse il biglietto, ma lui ne era sprovvisto e una volta compreso che avrebbero chiamato la polizia per identificarlo, ha reagito dando due pugni allo stomaco ad uno dei due.

Dopo l'aggressione, le porte del bus sono state bloccate e subito sono arrivate le volanti della polizia che hanno lo hanno denunciato. Il controllore per il momento ha preferito non recarsi in ospedale per farsi refertare.

Ancora un caso dunque a Palermo. Lo scorso 30 dicembre a essere vittima di un aggressione fu un autista dell'Amat, nel mirino di un gruppo di ragazzi, alla fermata di Villa Adriana.

Per prevenire altre aggressioni a bordo dei bus e dei tram il comando della polizia municipale ha avviato dei controlli sia a bordo di auto civette che su normali pattuglie per prevenire e reprimere atti vandalici e aggressioni.

