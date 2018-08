emergenza sepolture

Nuova emergenza al cimitero dei Rotoli, forno crematorio guasto e feretri senza posto

Finora inascoltata la richiesta di chi fronteggia il problema quotidianamente: istituire un terzo cimitero nel capoluogo siciliano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/08/2018 - 12:28:08 Letto 403 volte

Non è più una novità, ma l'emergenza sepolture al cimitero palermitano di Santa Maria dei Rotoli è lontana dall'essere definitivamente risolta e torna prepotentemente attuale.

Campi senza posto, forno crematorio guasto dal 18 agosto e - inevitabilmente - sempre più feretri da inumare: questi gli aspetti della nuova, degradante situazione che costringe la cittadinanza a rivolgersi a cimiteri di ben altre località, come quello di Messina, per procedere alla cremazione. E gli oltre cento feretri in attesa di sepoltura?

Finora inascoltate le richieste di chi ha a che fare con l'emergenza già da tempo: Elio Cosimo De Roberto, direttore del cimitero, ribadisce al Giornale di Sicilia l'importanza di un terzo cimitero quale soluzione di tutt'altra efficacia rispetto a quelle temporanee finora adottate.

Il responsabile dell’ufficio servizi cimiteriali, Fernando Ania, risponde assicurando quantomeno lo sblocco dell'impasse del forno crematorio, in tempi ormai brevi: "Proprio ieri la somma di 10mila euro è stata sbloccata con un provvedimento dalla giunta e quindi in una settimana partiranno i lavori per la riparazione del guasto".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!