Giunta Orlando

Nuova Giunta Orlando, Sinistra Comune: ''Scelte senza confronto della maggioranza''

''Scelte che non sono passate da confronto politico. Grave che resti marginale il tema della rappresentanza di genere'', dichiarano i Consiglieri comunali di Sinistra Comune.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2020 - 17:54:16 Letto 364 volte

"Niente di nuovo nel metodo, niente di inaspettato nelle scelte che non sono passate dal confronto politico e dalla condivisione con le forze di maggioranza. Esprimiamo particolare disagio per la vicenda della non adeguata presenza di donne in giunta, perché un’Amministrazione che vuole avere un punto di vista avanzato politicamente sulla questione della rappresentanza di genere non può derogare in questo modo ai principi che ha sempre affermato." Dichiarazione dei Consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

"Conosciamo - continuano i Consiglieri comunali di Sinistra Comune - bene le qualità umane e politiche dei nuovi assessori e siamo certi che daranno un contributo alla vita amministrativa della città, tuttavia rimane intatta l’esigenza politica di sviluppare un ragionamento che guardi al futuro della città in vista della scadenza del mandato di Leoluca Orlando."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!