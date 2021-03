Nuova mappa dei colori delle regioni: Sicilia rimane in zona arancione

Sicilia zona arancione

Questa settimana l'Rt nazionale resta stabile a 1.16. Sono 10 le regioni in Italia ad alto rischio Covid: Sicilia rimane in zona arancione.

L'unica zona bianca, la Sardegna, diventa arancione da lunedì 22 marzo per l'aumento di contagi da coronavirus. Migliora solo il Molise che piega la curva dell'epidemia e passa dalla zona rossa all'arancione con regole, misure e restrizioni meno severe. La Campania resta in zona rossa con Lazio, Lombardia e tutte le regioni inserite nella fascia una settimana fa. E' questo il quadro che si delinea in base alla nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il cambio entrerà in vigore lunedì. La decisione è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di Covid-19: questa settimana l'Rt nazionale resta stabile a 1.16. Sono 10 le regioni in Italia ad alto rischio Covid.

Dalla prossima settimana quindi in zona rossa ci saranno ancora Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia di Trento, Piemonte, Puglia, Veneto.

In zona arancione invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise.

Il decreto varato la scorsa settimana dal governo non prevede la zona gialla.

Ad 'assaporare' quindi misure più soft la prossima settimana sarà solo il Molise che, spostandosi nella fascia intermedia, potrà riaprire le scuole. La Sardegna invece, unica regione ad aver sperimentato la zona bianca, deve fare nuovamente i conti con restrizioni e vincoli più rigidi per bar e ristoranti.

Fonte: Adnkronos

