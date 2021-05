Covid-19

Nuova mappa di colori per l'Italia da oggi: la Sicilia resta in arancione

Entrano infatti in vigore oggi le nuove ordinanze per contenere la diffusione del coronavirus: la Sicilia resta in arancione.

Pubblicata il: 10/05/2021

Nuova mappa di colori per l'Italia da oggi lunedì 10 maggio con regole e misure differenziate per spostamenti, bar e ristoranti. La mappa vede quasi tutte le Regioni in zona gialla, in zona arancione si trovano Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta mentre nessuna Regione è in zona rossa. Entrano infatti in vigore oggi le nuove ordinanze per contenere la diffusione del coronavirus firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 7 maggio.

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutte le Regioni, a prescindere dal colore.

