Covid-19

Nuova ondata Covid, Galli: ''Picco a luglio, attenzione Omicron reinfetta alla grande''

''Ho sempre ritenuto che la mascherina come strumento di protezione individuale debba essere considerata con attenzione e mantenuta in particolari circostanze'', ha detto Massimo Galli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2022 - 15:30:40 Letto 819 volte

"La nuova ondata Covid trainata da Omicron 5 avrà il suo picco in Italia nell'arco del mese di luglio. Al momento non ci sono molti casi gravi, ma con una variante così contagiosa, si potrà avere anche un aumento dei casi clinicamente importanti. Consiglio ai più fragili di continuare a usare la mascherina". Così Massimo Galli, già primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha commentato a Fanpage.it.

Nuova ondata nel mese di luglio

Prima di tutto, teniamo conto che solo una minoranza di persone riporta ufficialmente la propria infezione, quindi i numeri sono assai sottodimensionati. C'è da supporre che avremo il picco di questa nuova ondata nell'arco del mese di luglio e questo comporterà qualche problema. Per il momento - continua Galli - , non ci sono segnali gravissimi di aumento di occupazione dei posti in ospedale e in terapia intensiva, anche se con un allargarsi del numero degli infettati è fatale che non si potrà che avere anche un aumento dei casi clinicamente importanti.

Reinfezioni

"Noi eravamo abituati a vedere un limitatissimo numero di reinfezioni con tutte le varianti precedenti. Ma con Omicron non è così, reinfetta alla grande. E le diverse sottovarianti possono reinfettare chi ha già contratto le varianti precedenti. È stato sconcertante vederlo in persone che hanno più di un vaccino e più di un vaccino con la guarigione".

Reintrodurre l'obbligo di mascherina

"È evidente che da una parte della popolazione c'è stata molta leggerezza. E anche da una parte della politica. Quindi, si ritorna a discutere su determinate questioni, come le mascherine. Ho sempre ritenuto che la mascherina come strumento di protezione individuale debba essere considerata con attenzione e mantenuta in particolari circostanze.

Voglio ricordare a chi è fragile che per loro si tratta di uno strumento di protezione imperfetto ma funzionale, per contenere il rischio di mali maggiori. Quindi da un lato mi sento di consigliarne l'uso alle persone che hanno determinate caratteristiche, dall'altra voglio ricordare che il mancato uso ad esempio sui mezzi pubblici, inclusi gli aerei, con buona pace di chi vuole adeguarsi agli altri Paesi, è rischioso per tutti", conclde Massimo Galli.

Fonte: Fanpage

Fonte Immagine: Facebook Massimo Galli

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!