Nuova ordinanza di Musumeci, obbligatorio avere mascherine e guanti in locali chiusi e supermercati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2020 - 09:10:48

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2020 - 09:10:48 Letto 559 volte

Scatta da oggi l'obbligo per i lavoratori dei negozi di alimentari di portare sempre la mascherina. E' inoltre obbligatorio indossare i guanti o, in alternativa il lavaggio frequente delle mani con disinfettante.

PER TUTTI I CITTADINI scatta l'obbligo di indossare una mascherina quando ci si trova in spazi piccoli nei quali non è possibile mantenere la distanza minima di un metro.

Per quanto riguarda le uscite, “ad eccezione di quelle per i farmaci”, sono limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare.

Mascherine, guanti monouso e igienizzante diventano un obbligo solo per chi lavora all'interno dei negozi di generi alimentari, anche all'aperto. Qualora, però, non fosse consentita la distanza di un metro, obbligo di mascherina per tutti o in alternativa di sciarpe o foulard.

Arriva anche l'estensione del divieto di consegnare cibo a domicilio durante le domeniche e i giorni festivi e quindi a Pasqua e Pasquetta nessun rider potrà consegnare dolci eccetto i farmaci e i prodotti editoriali. Verranno evitate, dunque, scene come quelle viste in occasione della ricorrenza di San Giuseppe con decine di rider in attesa, fuori alle pasticcerie, dei dolci commissionati.

