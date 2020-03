Fake-news

Nuova ordinanza sindacale di Orlando: ma è una fake-news

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2020 - 22:51:27 Letto 439 volte

Si è avuta notizia della diffusione su alcune chat di una presunta ordinanza attribuita al Sindaco di Palermo per la compressione degli orari di lavoro delle attività commerciali in città a partire da domani.

Come facilmente riscontrabile sul sito istituzionale, nessuna ordinanza di questo tipo è stata emessa dall Comune di Palermo.

Si invitano i cittadini a non diffondere notizie e immagini riportanti informazioni di dubbia provenienza, ricordando che gli unici canali ufficiali dell'Amministrazione, oltre il sito internet, sono gli account sui social network e, in particolare per la Protezione Civile e per l'emergenza legata al Covid-19, il Canale Telegram www.t.me/ProtezioneCivilePalermo

