Nuova struttura Porto di Palermo, Spallitta: ''Banchine elettrificate con energie rinnovabili''

Dotare le banchine del porto di Palermo di reti elettriche alimentate da energie rinnovabili alle quali collegare le navi ormeggiate per ridurre emissioni inquinanti e inquinamento acustico.

«Elettrificare le banchìne del porto grazie ad energia pulita con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti delle navi che stazionano. La soluzione più adatta ad evitare sprechi di combustibile ad alto impatto ambientale, ma anche e soprattutto a salvaguardare la salute dei cittadini».

Lo afferma Nadia Spallitta, candidata alle elezioni per il Parlamento Europeo con Europa Verde.

«Il progetto annunciato di una nuova struttura alla fine del molo Vittorio Veneto che permetterà l’attracco di imbarcazioni più lunghe nel nostro porto – prosegue la Spallitta – ci può fare piacere solo se teso a portare benefici al nostro territorio. Ciò, però, può avvenire solamente se si dotino le banchine di una rete elettrica, alimentata da energie rinnovabili a cui le navi ormeggiate possano collegarsi per alimentare i loro generatori. In tal modo si eviterebbe che i motori dei cosiddetti giganti del mare continuino a restare in funzione per tutto il tempo in cui facciano sosta nel nostro porto, sprecando carburante altamente inquinante. Un modo per contenere anche l’inquinamento acustico conseguente».

