Nuova tegola per Silvana Saguto: nomina ''illegittima'' per un coadiutore all'hotel Torre Artale

Il giudice avrebbe imposto la nomina irregolarmente e in base a parametri personali. L'uomo è il ''complice'' dell'ormai nota vicenda del pesce richiesto dalla Saguto nel 2015 per una cena con l'ex prefetto di Palermo

11/05/2018

Silvana Saguto avrebbe imposto un coadiutore economico-aziendale dell’hotel Torre Artale di Trabia senza nessuna esperienza in materia, e l’uomo era proprio colui che le procurava l’ormai famoso pesce fresco su richiesta. Questo il nuovo capo d’accusa per la giudice da parte della procura di Caltanissetta, a fronte di quello che sarebbe il terzo processo nei confronti dell’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, accusata di aver gestito impropriamente e sconsideratamente i beni confiscati alla mafia.

Il coadiutore improvvisato, Mario Caniglia, sarebbe stato nominato illegittimamente dalla Saguto in quanto, come contesta il pm Cristina Lucchini, deve essere l’amministratore giudiziario a chiedere la nomina al giudice. E proprio l’amministratore, Salvatore Benanti, si sarebbe addirittura opposto all’imposizione della Saguto. Ma non è tutto, perché il presunto nominato dalla Saguto era proprio il destinatario delle richieste “alimentari” del giudice: le intercettazioni del nucleo di polizia economico-finanziaria nelle quali a fine agosto 2015 la Saguto chiedeva sei chili di ventresca in vista di una cena con l’allora prefetto di Palermo Francesca Cannizzo, erano dirette a Caniglia.

Ma stavolta al processo, la cui udienza preliminare è iniziata davanti al gip di Caltanissetta Francesco Lauricella, Silvana Saguto parlerà: così ha fatto sapere il suo avvocato Ninni reina. Sarebbe la prima volta, in quanto il giudice non è mai comparso nelle fasi del processo principale nel quale è coinvolta. A Silvana Saguto viene contestato anche, nel secondo processo a suo carico, di essersi accordata illegalmente con due amiche medico per falsificare un referto del figlio, ai fini di ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa.

