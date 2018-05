tram palermo

Nuove linee del tram, selezionati i progetti. Accolti con favore da Sinistra Comune e Pd, Ferrandelli: ''Irresponsabili''

Wireless, silenzioso e non inquinante, ma fondamentale che venga ben gestito soprattutto economicamente: queste le considerazioni di Catania e Chinnici sul nuovo maxi-progetto tram. Flash mob del capo dell'opposizione durante la selezione

Questa mattina nella Sala delle Lapidi del Municipio di Palermo, sono stati selezionati i progetti per le tre nuove linee del tram, in occasione della seduta pubblica della commissione incaricata.

La selezione è stata accolta con favore dai gruppi di sinistra al Comune di Palermo. Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, punta alla salvaguardia ecologica: "Il futuro deve essere eco e green - dice Catania - Il tram, sostenibile, veloce e puntuale è il futuro di una città che va al passo coi tempi: ridurrà il traffico veicolare e lo smog".

Le tecnologie previste per i nuovi tram utilizzeranno un sistema wireless, silenzioso e non inquinante, e si ricaricheranno autonomamente. "La realizzazione di questo progetto produrrà un miglioramento complessivo della viabilità, una riqualificazione urbana e un miglioramento generale della qualità della vita", conclude Catania.

Gli fa eco Dario Chinnici, capogruppo del Partito democratico: "Grazie ai fondi del Patto per Palermo, già vincolati per l’ampliamento dell’attuale reta tranviaria, sarà possibile connettere definitivamente le periferie con la città storica, di offrire una valida alternativa sostenibile per i propri spostamenti, e soprattutto di avere una infrastruttura senza pali e barriere grazie all'alimentazione ad induzione magnetica", commenta Chinnici. Poi però prosegue sottolineando le zone d'ombra dell'iniziativa: "Adesso però la Regione deve fare la sua parte", è l'appello del capogruppo Pd. "Urge infatti un tavolo di confronto con la Regione affinchè possa essere saldato il credito di oltre 50 milioni di euro che l'Amat vanta e che rappresenta uno dei principali motivi di affanno per i conti dell'azienda". Per Chinnici sarà importante anche rimettere in discussione, e stavolta approvare, l'adozione del biglietto unico per i servizi di mobilità pubblica dell'area metropolitana, recentemente stralciata dall'ultima Finanziaria.

E proprio dai debiti del Comune parte Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione al Comune, in assoluto disaccordo con la realizzazione dell'opera, protagonista di un flash mob proprio mentre venivano selezionati i progetti delle nuove linee del tram. “L’Amat ha una perdita di oltre 10 milioni di euro all’anno con le attuali tre linee del Tram – dichiara Ferrandelli – come si può anche solo immaginare di gestirne altre sette? Le conseguenze di queste scelte scellerate graveranno sulle generazioni future, su chi si troverà costretto a gestire un fallimento di tale portata. Capisco che il sindaco è all’ultimo mandato, ma non concepisco il perché sia portando il Comune al default".

Ferrandelli aveva già proposto al Comune di Palermo di abbandonare il progetto tram per ripiegare sulla scelta, a suo dire più oculata e rispondente ai bisogni dei cittadini, di acquistare 200 bus ecologici. "Bisognava rimodulare il Patto per Palermo - precisa il leader dell’opposizione - e acquistare nuovi mezzi ecologici da poter immettere subito su strada per collegare le periferie. Parlare oggi di nuovi cantieri, di sventrare la città per realizzare un’opera desueta che non potrà neanche essere gestita, mi sembra non solo irragionevole ma anche da irresponsabili. Noi continuiamo con coerenza a portare una visione alternativa di mobilità, sicuramente più rapida e con costi di gestione nettamente inferiori".

