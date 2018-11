ampliamento tram

Nuove linee tram a Palermo: lavori e divieti in diverse strade

In previsione dei rilievi georadar e delle indagini geognostiche e geofische, da compiere in prospettiva dell'ampliamento del sistema tram: lavori e divieti in diverse strade.

Pubblicata il: 22/11/2018

In previsione dei rilievi georadar e delle indagini geognostiche e geofische, da compiere in prospettiva dell’ampliamento del sistema tram, è stata emessa l’ordinanza 1535/18 che disciplina la circolazione nelle strade interessate alle ispezioni del sottosuolo.

Le zone coinvolte vanno dalla via Ernesto Basile allo svincolo di Corso Calatafimi (tratta C), le vie Lincoln, Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, via Piano dell’Ucciardone, piazza Caponnetto (tratta F).

Il provvedimento è valido sino al 21 dicembre 2018 o fino all' ultimazione dei lavori, se precedente a tale data ed è prevista l’istituzione di mini cantieri per una durata massima di due giorni con la chiusura al transito veicolare, solo della porzione di carreggiata o marciapiede interessata da ciascun cantiere, delle dimensioni di m. 10 x m. 3, per il posizionamento di macchine ed attrezzature.

Nell’area del cantiere sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per ciascun lato della carreggiata, ove è consentito il parcheggio, ad eccezione dei veicoli e macchine utilizzate per i rilievi: i segnali stradali saranno portati a conoscenza dell’utenza 48 ore prima dell’avvio dei lavori.

Il Comando della Polizia Municipale disimpegnerà in caso di necessità i servizi di assistenza alla viabilità e sicurezza.

