Nuove linee tram, per Sinistra Comune un ''balzo nel futuro''

Sinistra Comune: ''Per Palermo balzo nel futuro. Soddisfazione per progetto che rivoluzionerà mobilità urbana e qualità della vita''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2019 - 13:33:07 Letto 367 volte

"Palermo fa un balzo nel futuro sotto il segno della mobilità sostenibile e della vivibilità - dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune. Nuove linee del tram con tratte per 24 chilometri, isole pedonali, parcheggi, giardini, alberi e aiuole. Esprimiamo soddisfazione per un progetto che rivoluzionerà e migliorerà la fruibilità del territorio urbano, coniugandola al rispetto dell'ambiente e dei tempi di vita di cittadini e cittadine. La mobilità è un fattore cruciale per lo sviluppo socioeconomico delle aree urbane, sia a livello locale che globale. Gli interventi pianificati costituiranno un valore aggiunto per la città, con ricadute positive per residenti e commercianti. Il potenziamento del trasporto pubblico e la diminuzione dell'inquinamento e del traffico vicolare saranno infatti una ulteriore attrattiva per il settore turistico ed il suo indotto, miglioreranno la gestione delle risorse e la qualità della vita dei cittadini".

Dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

