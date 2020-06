Nuove telecamere e più sorveglianza dopo i raid vandalici alla scuola Falcone allo Zen

vandali a scuola

Nuove telecamere e pi¨ sorveglianza dopo i raid vandalici alla scuola Falcone allo Zen

Ministro Lamorgese parla degli atti vandalici alla scuola Falcone dello Zen. M5S: ''Ha assicurato potenziamento sistema di controllo''.

Pubblicata il: 25/06/2020

“Siamo soddisfatti che il Ministero dell'interno segua con particolare attenzione i ripetuti e gravi episodi di vandalismo registrati nelle ultime settimane ai danni delle scuole di Palermo ad opera di ignoti. Ci rassicura che tali episodi - come affermato dal Ministro - siano stati da subito oggetto di immediato esame in seno al comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica a seguito del quale il prefetto di Palermo ha disposto i necessari approfondimenti del caso e ha immediatamente coinvolto le istituzioni competenti, in particolare Regione siciliana e Comune di Palermo per predisporre una comune strategia per scongiurare reiterarsi di ulteriori episodi”. Lo dichiarano in una nota le deputate del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo e Vittoria Casa a margine del Question Time indirizzato al Ministro dell’interno Lamorgese.

“Il Ministro - hanno aggiunto Alaimo e Casa - durante il suo intervento ha comunicato che il Comune di Palermo ha in programma di installare 19 telecamere perimetrali nell’istituto ‘Falcone’ allo Zen e che ha deciso di potenziare i sistemi di sicurezza passiva di cui il plesso è già dotato. Oltre a questo, siamo felici di apprendere che è stata disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza da parte della locale stazione carabinieri. Come Movimento 5 Stelle siamo soddisfatti dalla risposta del Ministro al nostro Question Time e dell'attenzione riservata a questa vicenda da tutte le altre forze istituzionali. Vigileremo affinché il Comune di Palermo dia seguito all’impegno preso nel più breve tempo possibile” hanno concluso.

