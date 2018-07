Nuovi autovelox in viale Regione Siciliana: misura per contrastare gli incidenti o manovra per fare cassa?

autovelox

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 17:03:06 Letto 345 volte

Arrivano nuovi autovelox in viale Regione Siciliana, sotto il cavalcavia di Bonagia. Ma l’Unione dei Consumatori lancia un monito: “Attenti a non fare degli automobilisti un bancomat”.

La decisione presa dall’amministrazione comunale dovrebbe servire a contrastare gli incidenti stradali provocati dall’alta velocità. Ma ai più è sembrata invece l’ennesima manovra per fare cassa e non prevenzione. Automobilisti palermitani che da mesi sono nel mirino tra ZTL, zone blu, autovelox e scout speed.

“Spero – dichiara Manlio Arnone – che questi continui controlli non si trasformino solo in un’occasione per fare cassa, gli autovelox e i relativi introiti entrano a pieno titolo, facendogli perdere la funzione educativo-sanzionatoria, nelle dinamiche di contabilità pubblica con la conseguenza che l’incasso assume rilevanza prioritaria rispetto alla funzione della sanzione ed è spesso auspicabile dalle amministrazioni pubbliche quando le casse piangono, tanto da imporre spesso limiti di velocità inadeguati alle strade, comunque – conclude Arnone – invito i cittadini a segnalarci qualsiasi anomalia, i nostri uffici sono a disposizione”.

