Nuovi Centri Comunali di Raccolta, ok dalla Regione per finanziamento da circa 5,3 milioni

Progetto nuovi CCR giudicato ammissibile da Regione. Randazzo (M5S): ''Ottima notizia per Palermo''.

20/06/2020

L'istanza del Comune di Palermo per la concessione di circa 5,3 milioni di euro per la realizzazione ed il potenziamento di Centri Comunali di Raccolta ha superato la prima fase dell'esame da parte della Regione.

Toccherà adesso ad una commissione tecnica entrare nei particolari del progetto e rilasciare l'ultima valutazione, quelle decisiva per ottenere il finanziamento.

Per Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, "è un'ottima notizia per i cittadini palermitani considerato che i centri comunali di raccolta sono fondamentali per una corretta ed integrata gestione dei rifiuti in forma differenziata; utili per promuovere incentivi alla raccolta per i cittadini virtuosi e per contrastare il fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto di raee ed ingombranti.

Ringraziamo l’ex Assessore all'ambiente Giusto Catania e gli uffici per avere predisposto e trasmesso lo scorso ottobre anche su impulso del MoVimento 5 Stelle Palermo i progetti alla Regione che riguardano il potenziamento per il definitivo adeguamento normativo dei CCR già esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti in via Lanza di Scalea e via Libero Grassi."

