Nuovi contratti e tasse semplificate: cosa cambia col decreto Dignità di Luigi Di Maio

Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proposta 5 Stelle è mirata a rivedere aspetti chiave dell'economia e del lavoro

Pubblicata il: 03/07/2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 2 luglio il decreto Dignità proposto dal premier Giuseppe Conte e da Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che ne aveva annunciato la proposta come prima mossa del proprio mandato. Il testo si compone di 12 articoli che trattano vari temi, tra cui i contratti e gli indennizzi ma anche la lotta al gioco d'azzardo patologico. I punti salienti del decreto, tra lotta all'evasione e mosse anti Jobs Act:

Contratti: il decreto "taglia" la durata dei contratti a tempo determinato, portando a 24 mesi il precedente limite di 36, e dopo i primi 12 mesi sarà necessario indicare una causale perché il contratto prosegua. Il decreto Dignità stabilisce anche l'aumento del contributo addizionale dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti: il Jobs Act di Matteo Renzi non è mai piaciuto a Di Maio, che col decreto Dignità prende le distanze dai provvedimenti del precedente governo. L'indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente aumenta del 50%, passando da un massimo di 24 mesi a un massimo di 36.

Semplificazione: il "redditometro" viene rivisitato, e la prossima scadenza dello "spesometro" (invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) rinviata. Lo "split payment" verrà abolito solo per i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Ludopatia: storicamente Luigi Di Maio è contrario alla promozione del gioco come fonte di guadagno per lo Stato, soprattutto quando esso si trasforma in patologia. Stop a "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro", dice il nuovo decreto Dignità, a prescindere dal mezzo pubblicitario - manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni in genere, affissioni e internet. Esenti dal divieto rimangono solo le lotterie nazionali con estrazione dei vincitori differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le sanzioni verranno applicate al 5% del valore ma con un minimo di 50mila euro.

Delocalizzazione: pugno di ferro con le imprese che hanno ricevuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, e che ciononostante decidono di delocalizzare. In tal caso, il decreto prevede la decadenza dal beneficio concesso e sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito.

