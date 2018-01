favorita

Nuovi limiti di velocitÓ alla Favorita: si scende a 30 chilometri orari

Scattano nuovi limiti di velocitÓ nella zona della Favorita.

Pubblicata il: 30/01/2018

Scattano nuovi limiti di velocità nella zona della Favorita. Con un’ordinanza, il Comune ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel tratto compreso tra viale del Fante (civico 27) e viale Ercole.

“La via – si legge nel provvedimento – è caratterizzata da un elevato grado di pericolosità anche per via della velocità media dei veicoli in transito in doppio senso di circolazione”. Inoltre “è ormai frequentata da un crescente numero di ciclisti vista la presenza di due itinerari ciclabili”.

Da qui la necessità di innalzare i parametri di sicurezza. L’Amat provvederà adesso alla collocazione della nuova segnaletica.

